***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Ortaklarımızdan Tolunay Yıldız, Orhan Yıldız, Özbey Yıldız, Barış Esen, Yasin Düven, Sinan Karahan, ve Caner Karataş'ın yurt içi kurumsal ve bireysel yatırımcılara yapmış oldukları pay satış işleminden elde edilen gelirlerden şirketimizin büyüme planları çerçevesinde iştiraklerin sermaye ihtiyacı ve yatırım projelerinde finansman ihtiyacı olması durumunda özkaynak desteği sağlanması amacıyla faizsiz olarak borç verilecektir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183398BIST