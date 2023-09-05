Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.09.2023 10:40
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nesnelerin interneti (IoT), endüstriyel üretim yönetim sistemi ve akıllı makine yönetimi yazılımlarında uzmanlaşmış BrandIT Mühendislik Yazılım Ticaret A.Ş.'nin %51 hissesinin satın alımına yönelik Hisse Devri için görüşmelere başlanmıştır.
BrandIT, 2016'dan beri PTC, Rockwell ve Microsoft partnerliklerinde Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanarak Endüstriyel IoT ile üretim süreçlerindeki verimliliği artıran uçtan uca dijital çözümler sağlamaktadır.
Bu ortaklık ile YEO Teknoloji'nin enerji ve endüstri sektörlerindeki tecrübesi ve BrandIT'in Endüstri 4.0 teknolojilerindeki uzmanlığı ile güçlü bir sinerji yaratılması hedeflenmektedir.
Bu bağlamda YEO Teknoloji'nin 3D vizyonuna (Dijitalizasyon, Desentralizasyon, Dekarbonizasyon) uygun olarak yapay zeka, büyük veri ve bulut temelli enerji verimliliği, akıllı şebeke&santral yönetimi ve akıllı şehirleri hedef alan özgün çözümler üretilecektir.
        
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191600


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:568.167
Değişim :  0,31% |  25,25
Açılış :  8.161  
Önceki Kapanış :  8.141  
En Düşük
8.090 En Yüksek
8.190
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 31,46 35.247.352 % 10,00  
ALCAR 822,80 61.696.748 % 10,00  
OYLUM 8,80 64.778.629 % 10,00  
BRYAT 2.658,00 41.470.116 % 10,00  
ISBTR 93.006,90 1.116.083 % 10,00  
daha fazla
14:54 Alış Satış %  
Dolar 26,7821 26,7879 % 0,11  
Euro 28,7541 28,7698 % -0,28  
Sterlin 33,5334 33,7015 % -0,50  
Frank 30,0271 30,2080 % -0,39  
Riyal 7,1216 7,1573 % 0,07  
daha fazla
14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -6,66  
Altın Gr. 1.663 1.663 -4,92  
Cumhuriyet 11.260 11.430 -4,00  
Tam 11.028 11.124 -20,00  
Yarım 5.531 5.592 -1,00  
Çeyrek 2.757 2.787 -10,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 -0,34  
Gümüş Gr. 20,24 20,27 -0,39  
B. Petrol 88,55 88,55 -0,47  
Seans Raporu 14:54
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru