***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNesnelerin interneti (IoT), endüstriyel üretim yönetim sistemi ve akıllı makine yönetimi yazılımlarında uzmanlaşmış BrandIT Mühendislik Yazılım Ticaret A.Ş.'nin %51 hissesinin satın alımına yönelik Hisse Devri için görüşmelere başlanmıştır.BrandIT, 2016'dan beri PTC, Rockwell ve Microsoft partnerliklerinde Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanarak Endüstriyel IoT ile üretim süreçlerindeki verimliliği artıran uçtan uca dijital çözümler sağlamaktadır.Bu ortaklık ile YEO Teknoloji'nin enerji ve endüstri sektörlerindeki tecrübesi ve BrandIT'in Endüstri 4.0 teknolojilerindeki uzmanlığı ile güçlü bir sinerji yaratılması hedeflenmektedir.Bu bağlamda YEO Teknoloji'nin 3D vizyonuna (Dijitalizasyon, Desentralizasyon, Dekarbonizasyon) uygun olarak yapay zeka, büyük veri ve bulut temelli enerji verimliliği, akıllı şebeke&santral yönetimi ve akıllı şehirleri hedef alan özgün çözümler üretilecektir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191600BIST