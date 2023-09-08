***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYEO'nun enerji depolama sistemleri alanındaki iştiraki Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. ve enerji depolama çözümlerinde uzmanlaşmış Solitek Mühendislik Enerji ve Elektrik Sis. Proje Taah. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş birliği anlaşmasına imza atmışlardır.Bilindiği üzere, Reap Batarya, İstanbul Tuzla'da kuracağı giga fabrikasında ilk etapta yıllık 1 GWh ve sonrasında 5 GWh kapasiteye kadar "şebeke ölçekli" Enerji Depolama Sistemleri (EDS) üretecektir.Solitek, enerji sektöründeki uzmanlığının yanı sıra küçük ve orta ölçekli enerji depolama sistemlerinin mühendislik ve entegrasyonunu gerçekleştirmektedir.Yapılan iş birliği ile Reap Batarya'nın ürün portföyünde yer alan özel tasarım EDS'ler, Solitek'in uluslararası uygulama tecrübesi ile konut, ticarethane ve endüstriyel tesis piyasasına sunulacaktır. Bu sayede Reap Batarya ürün gamını arttırarak tüm tüketici segmentine ulaşmayı hedeflemektedir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192925BIST