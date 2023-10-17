***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2023 09:01
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki olan YEO Enerji Yatırımları A.Ş. ile enerji sektöründeki Avrupalı bir yatırımcı arasında Gürcistan'da 69 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali geliştirmesine yönelik işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin %49 oranında hisseye sahip olması planlanan işbirliği sözleşmesinde aynı zamanda YEO Teknoloji de projenin inşaat, mühendislik, devreye alma dahil anahtar teslim işlerini üstlenecektir.
Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207013
BIST