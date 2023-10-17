***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki olan YEO Enerji Yatırımları A.Ş. ile enerji sektöründeki Avrupalı bir yatırımcı arasında Gürcistan'da 69 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali geliştirmesine yönelik işbirliği anlaşması imzalanmıştır.YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin %49 oranında hisseye sahip olması planlanan işbirliği sözleşmesinde aynı zamanda YEO Teknoloji de projenin inşaat, mühendislik, devreye alma dahil anahtar teslim işlerini üstlenecektir.Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207013BIST