***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2023 16:22
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz 17.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Kendi isteğiyle 17.10.2023 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasını talep eden Yönetim kurulu üyesi Ömer EROĞLU'nun istifasının kabulüne ve kalan görev süresini tamamlamak üzere boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Öğütcü'nün, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207187
BIST
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16:468.045
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 110,61
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4627,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0838
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4629,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0621
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
16:461.727,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.727,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:44
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|BFREN
|12.470,30
|713.137.843
|% 10,00
|
|UNLU
|23,10
|67.441.918
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.853.804
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|41.148.703
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|343.946.603
|% -10,00
|
|VERUS
|236,00
|238.781.672
|% -9,02
|
|ERBOS
|242,10
|1.243.921.338
|% -7,35
|
|POLTK
|11.326,00
|190.945.325
|% -6,37
|
|INTEM
|217,00
|170.583.686
|% -6,14
|
|THYAO
|223,60
|5.613.933.393
|% 0,27
|
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|TUPRS
|142,20
|3.389.964.175
|% 1,21
|
|EREGL
|41,92
|2.868.765.007
|% 2,85
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|EKGYO
|7,54
|2.406.023.071
|% 2,31
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|ZOREN
|6,19
|1.294.586.455
|% 0,32
|
|YKBNK
|18,87
|2.152.895.369
|% 0,96
|
|PETKM
|22,56
|2.551.984.459
|% 0,53
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9093
|27,9196
|% 0,30
|
|Euro
|29,4722
|29,4819
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,8324
|34,0021
|% -0,13
|
|Frank
|30,8273
|31,0130
|% 0,19
|
|Riyal
|7,4215
|7,4588
|% 0,40
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|5,88
|
|Altın Gr.
|1.725
|1.725
|8,05
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.663
|11.748
|40,00
|
|Yarım
|5.849
|5.896
|19,00
|
|Çeyrek
|2.916
|2.948
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,10
|
|B. Petrol
|89,55
|89,55
|-0,10
|
Seans Raporu
16:44
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16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 14 artarak (% 0.94 ) 8, 427
-
16:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, ZOREN
-
16:59XU100
Endeks 8, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 81, 261.00 milyon TL de
-
16:59UNLU
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 987, 265 adet işlem
-
16:58GSRAY
Yüzde 8.31 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 906, 723 adet işlem