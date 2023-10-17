***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 17.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaKendi isteğiyle 17.10.2023 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasını talep eden Yönetim kurulu üyesi Ömer EROĞLU'nun istifasının kabulüne ve kalan görev süresini tamamlamak üzere boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Öğütcü'nün, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207187BIST