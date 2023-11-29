***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 09:01
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin %51 ortaklığı olduğu Defic Globe iştiraki Yiltun Energie SRL, İtalya'da kurulu gücü 7,4 MW olan güneş enerjisi santrali yatırımının inşasına başlamıştır.
İtalya Bressena bölgesinde yapılacak olan bu proje haricinde İtalya Sicilya'da lisanslama süreçleri devam eden 125 MW kapasiteli iki ayrı proje daha olup lisanslama süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu projelerin de yatırımlarına başlanması planlanmaktadır.
2024 ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan santral ile grubumuz Romanya'da işletmeye aldığı 18,5 MW kapasiteli tesisin ardından ikinci yurtdışı enerji yatırımını işletmeye almış olacaktır.
Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220746
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|AVHOL
|45,54
|88.323.861
|% 10,00
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|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
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|CRFSA
|116,70
|257.219.122
|% 9,99
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|SAMAT
|43,14
|91.608.548
|% 9,99
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|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
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|HURGZ
|5,76
|236.303.606
|% -10,00
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|LIDER
|195,30
|88.553.960
|% -10,00
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|SMART
|36,96
|57.312.604
|% -9,99
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|DAPGM
|40,84
|650.617.137
|% -9,96
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|ORCAY
|10,88
|151.797.197
|% -9,93
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|THYAO
|257,00
|4.227.545.593
|% -1,53
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|SASA
|50,05
|2.466.368.841
|% 1,93
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|TUPRS
|156,40
|2.148.895.219
|% 0,26
|
|AKBNK
|33,92
|1.427.382.069
|% 0,36
|
|EREGL
|41,22
|1.422.278.716
|% 0,39
|
|YKBNK
|19,38
|1.360.726.952
|% 0,83
|
|ZOREN
|5,26
|370.562.390
|% -0,75
|
|EKGYO
|7,50
|511.833.794
|% 0,00
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|ISCTR
|22,20
|1.241.385.759
|% 0,18
|
|HEKTS
|22,64
|1.139.027.466
|% 2,91
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,8943
|28,9075
|% 0,01
|
|Euro
|31,7296
|31,7438
|% -0,12
|
|Sterlin
|36,5439
|36,7272
|% -0,11
|
|Frank
|32,8336
|33,0314
|% 0,16
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|Riyal
|7,6840
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|% 0,02
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|13:03
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|24,92
|24,95
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|Platin
|939,17
|940,87
|% 0,66
|
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|1.050,00
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|Brent Pet.
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|82,22
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.038,15
|2.038,39
|% 0,66
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