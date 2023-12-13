***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 11:18
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki olan Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. bünyesinde devam eden giga fabrika yatırımı finansmanında kullanmak üzere uzun vadeli kredi sağlanmıştır, kredi ve teminat sözleşmeleri imzalanmış ve ilk kredi dilimi hesaplarımıza geçmiştir. Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'nin İstanbul Tuzla'da kuracağı enerji depolama sistemleri ilk yıl için 1 GWh kapasiteye ve üç yıl içinde toplam 5 GWh kapasiteye ulaşacak olan ve Eylül-2023'te başlanmış olan ve bugüne kadar öz kaynaklarımızla finanse ettiğimiz fabrika yatırımımız planlanan şekilde devam etmektedir. Söz konusu fabrikanın 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime başlaması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225237
BIST
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11:507.618
En Düşük
|Değişim
|: -1,68%
|| -130,38
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:5029,0627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0654
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0627
En Düşük
28,9161
11:5031,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0417
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:501.851,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.851,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,97
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:46
|EDIP
|20,60
|181.447.994
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|59.230.171
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|12.595.164
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|OYAYO
|26,96
|7.239.446
|% 7,84
|
|LIDER
|45,36
|76.582.114
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|24.341.855
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,06
|29.671.738
|% -9,12
|
|EKOS
|34,24
|117.417.168
|% -8,45
|
|CATES
|87,80
|3.307.490.179
|% 5,02
|
|SASA
|44,00
|2.394.244.607
|% -7,95
|
|THYAO
|244,40
|2.005.752.371
|% -1,85
|
|AKBNK
|36,86
|1.859.473.034
|% -1,02
|
|YKBNK
|20,46
|1.629.324.952
|% 1,09
|
|YKBNK
|20,46
|1.629.324.952
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,16
|565.928.298
|% -3,24
|
|ISCTR
|22,54
|1.496.020.587
|% 0,54
|
|MOBTL
|4,90
|283.420.911
|% 4,26
|
|SASA
|44,00
|2.394.244.607
|% -7,95
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0560
|29,0627
|% 0,23
|
|Euro
|31,3711
|31,3846
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,2951
|36,4771
|% -0,11
|
|Frank
|33,0408
|33,2399
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7241
|7,7628
|% 0,21
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|930,54
|932,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,83
|978,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,69
|72,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,37
|1.980,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:46
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