***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki olan Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. bünyesinde devam eden giga fabrika yatırımı finansmanında kullanmak üzere uzun vadeli kredi sağlanmıştır, kredi ve teminat sözleşmeleri imzalanmış ve ilk kredi dilimi hesaplarımıza geçmiştir. Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'nin İstanbul Tuzla'da kuracağı enerji depolama sistemleri ilk yıl için 1 GWh kapasiteye ve üç yıl içinde toplam 5 GWh kapasiteye ulaşacak olan ve Eylül-2023'te başlanmış olan ve bugüne kadar öz kaynaklarımızla finanse ettiğimiz fabrika yatırımımız planlanan şekilde devam etmektedir. Söz konusu fabrikanın 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime başlaması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225237BIST