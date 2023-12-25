Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.12.2023 09:30
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin %100 iştiraki olan YEO Enerji Yatırımları A.Ş. ile ABD'de enerji sektöründe faaliyet gösteren yerel bir firma ortaklığında ABD-Georgia eyaletinde 62 MWp kapasiteli güneş enerji santrali yatırımı ve geliştirmesine yönelik şirket kurulumu tamamlanmıştır.
YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin %75 ve ABD'li yerel şirketin %25 hisseye sahip olacağı ortaklıkta YEO Teknoloji A.Ş. aynı zamanda projenin inşaat, mühendislik, devreye alma dahil anahtar teslim işlerini üstlenecektir.
Şirket kurulumunun ardından Georgian Power Company (Georgia Eyaleti yerel elektrik dağıtım ve perakende şirketi) ile 2044 yılına kadar geçerli elektrik alım sözleşmesinin imzalanması için görüşmeler sürdürülmekte olup 2024 ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.
Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228278


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:167.393
Değişim :  -2,17% |  -164,17
Açılış :  7.527  
Önceki Kapanış :  7.558  
En Düşük
7.349 En Yüksek
7.527
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUVVA 44,60 128.225 % 9,96  
SAMAT 53,90 9.986.376 % 9,96  
DIRIT 9,89 284.159 % 9,89  
PRZMA 32,84 30.464.635 % 7,67  
AKCNS 141,60 190.573.078 % 6,71  
daha fazla
12:14 Alış Satış %  
Dolar 29,2653 29,2735 % 0,21  
Euro 32,2529 32,3933 % 0,52  
Sterlin 37,0672 37,2531 % 0,19  
Frank 34,0499 34,2550 % 0,13  
Riyal 7,7815 7,8205 % 0,23  
daha fazla
12:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,17 24,22 % 0,66  
Platin 970,66 980,34 % 0,66  
Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,18 79,18 % 0,66  
Altın Ons 2.052,78 2.053,27 % 0,66  
Seans Raporu 12:14
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru