***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki olan YEO Enerji Yatırımları A.Ş. ile ABD'de enerji sektöründe faaliyet gösteren yerel bir firma ortaklığında ABD-Georgia eyaletinde 62 MWp kapasiteli güneş enerji santrali yatırımı ve geliştirmesine yönelik şirket kurulumu tamamlanmıştır.YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin %75 ve ABD'li yerel şirketin %25 hisseye sahip olacağı ortaklıkta YEO Teknoloji A.Ş. aynı zamanda projenin inşaat, mühendislik, devreye alma dahil anahtar teslim işlerini üstlenecektir.Şirket kurulumunun ardından Georgian Power Company (Georgia Eyaleti yerel elektrik dağıtım ve perakende şirketi) ile 2044 yılına kadar geçerli elektrik alım sözleşmesinin imzalanması için görüşmeler sürdürülmekte olup 2024 ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228278BIST