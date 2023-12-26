***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %51 ortaklığı olduğu Defic Globe iştiraki Yiltun Energie SRL, İtalya'da kurulu gücü 7,4 MW olan güneş enerjisi santrali yatırımının inşasına başladığı 29.11.2023 tarihli KAP bildiriminde açıklanmıştı.Bugüne kadar özkaynaklarımızdan karşıladığımız ilgili yatırımın finansman sürecinin tamamlandığı, kredi ve teminat sözleşmelerinin imzalandığı ve uzun vadeli proje finansman kredisi hesaplarımıza geçmiştir.İtalya Bressena bölgesinde yapılacak olan bu proje haricinde İtalya Sicilya'da lisanslama süreçleri devam eden 125 MW kapasiteli iki ayrı proje daha olup lisanslama süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu projelerin de yatırımlarına başlanması planlanmaktadır.2024 ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan santral ile grubumuz Romanya'da işletmeye aldığı 18,5 MW kapasiteli tesisin ardından ikinci yurtdışı enerji yatırımını işletmeye almış olacaktır.Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229156BIST