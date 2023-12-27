***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 09:51
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yatırımcı sunumu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229557
BIST
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12:497.245
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -54,15
|Açılış
|: 7.282
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|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.215
En Yüksek
7.282
12:4929,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1254
|Açılış
|: 29,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
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29,4002
En Düşük
29,0967
12:4932,5203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1805
|Açılış
|: 32,4000
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|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,5213
En Düşük
32,1313
12:491.954,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.954,99
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|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MIATK
|31,68
|285.582.424
|% 10,00
|
|TARKM
|477,50
|227.137.038
|% 7,12
|
|EKOS
|32,46
|51.393.678
|% 6,36
|
|KTLEV
|69,40
|92.262.204
|% 5,31
|
|YEOTK
|153,00
|416.255.281
|% 5,23
|
|AHGAZ
|8,66
|22.001.986
|% -9,98
|
|INVES
|258,25
|310.158
|% -9,94
|
|RNPOL
|37,84
|43.329.955
|% -7,44
|
|PAMEL
|94,35
|61.335.155
|% -6,40
|
|OTTO
|279,75
|84.764
|% -5,25
|
|TABGD
|112,70
|520.592.175
|% 3,49
|
|ASTOR
|88,80
|518.513.397
|% 1,14
|
|YEOTK
|153,00
|416.255.281
|% 5,23
|
|KBORU
|43,78
|413.762.789
|% -2,28
|
|SMRTG
|54,45
|408.351.415
|% 1,21
|
|BEGYO
|2,86
|79.041.609
|% 1,06
|
|MHRGY
|5,12
|83.118.471
|% -2,29
|
|REEDR
|20,58
|200.518.995
|% 4,15
|
|MIATK
|31,68
|285.582.424
|% 10,00
|
|KBORU
|43,78
|413.762.789
|% -2,28
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3688
|29,4100
|% 0,47
|
|Euro
|32,4989
|32,5194
|% 0,56
|
|Sterlin
|37,2944
|37,4815
|% 0,89
|
|Frank
|34,3397
|34,5466
|% 1,00
|
|Riyal
|7,8154
|7,8546
|% 0,89
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|980,57
|984,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,45
|1.197,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,63
|80,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,53
|2.068,86
|% 0,66
|