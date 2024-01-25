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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.01.2024 18:27
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimizin %100 iştiraki YEO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. tarafından önlisanslı alınan Eskişehir Depges Güneş Enerji Santrali (50 MWe/50 MWm) ve Enerji Depolama Tesisi (50 MWe/50 MWh) (Santral Alanı: 74,29 Ha) projesi hakkında 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin (Geçici 1. Maddesi kapsamında) 14. Maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiştir.
Söz konusu proje Şirketimizin halen önlisansı alınmış 296 MWe ve onay sureci devam eden 50 MWe olmak uzere toplam 346 MWe kapasiteli müstakil elektrik depolama sistemleri projesinden alınan ilk ÇED raporu olup Türkiye'de de alınmış ikinci depolamalı ges projesidir.
Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242835


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