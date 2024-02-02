***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 18:26
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 02.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. fıkrası kapsamında Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Sn. Mehmet Hakan ERDEM'in yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza Saygı ile duyurulur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246516
BIST
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18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 19,56
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
18:0530,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1325
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
18:0532,8941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1634
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8646
18:051.992,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -11,60
|Açılış
|: 1.992,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.986,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|110,00
|7.248.427
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|888.158.313
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|6.151.052
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|74.612.849
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.442.556.030
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|98.355.744
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|60.153.975
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|443.878.819
|% -9,97
|
|EGPRO
|173,50
|302.508.268
|% -7,52
|
|AKSUE
|14,15
|88.231.524
|% -6,91
|
|THYAO
|281,50
|16.604.474.218
|% 2,55
|
|SAHOL
|77,40
|6.447.303.802
|% 5,45
|
|EREGL
|43,46
|5.231.524.979
|% -0,59
|
|AKBNK
|39,26
|4.627.000.744
|% -2,05
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 4,20
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% -3,03
|
|ZOREN
|4,73
|1.031.554.723
|% 0,21
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,28
|3.767.274.084
|% -0,36
|
|PETKM
|22,00
|2.986.606.062
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4561
|30,4661
|% 0,44
|
|Euro
|32,8812
|32,8941
|% -0,49
|
|Sterlin
|38,3830
|38,5755
|% -0,44
|
|Frank
|35,0010
|35,2119
|% -0,63
|
|Riyal
|8,1035
|8,1441
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|894,10
|895,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,41
|934,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,91
|2.034,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT