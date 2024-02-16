***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki Yeo Enerji Yatırımları A.Ş.'ye bildirilen DSI yazısı ile Aşağı Aras Boztepe HES (14,16 MW), Aşağı Aras Demirkapı HES (15,74 MW), Aşağı Aras Değirmendere HES (14,95 MW) ve Aras Kalebaşı HES (13,30 MW) olmak üzere toplam 58,15 MW kapasiteli hidroelektrik santralleri (Aşağı Aras Sıralı HES) Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. uhdesinde kalmıştır.180 GWh elektrik üretilmesi beklenen Aşağı Aras Sıralı HES projesi 49 yıllık su kullanım anlaşmasının imzalanması sonrası yürürlüğe girecektir.Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, yatırımcı kimliği ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250013BIST