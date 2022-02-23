***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMustafa Ferhat ORAL Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - CFO, Mali Ve İdari İşler Üst Yöneticisi 03.09.2021 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.trNihal GÜLFİDAN Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - Muhasebe Müdürü 03.09.2021 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.trÖmer EROĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi 23.02.2022 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902662 - 902665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003862BIST