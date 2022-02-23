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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.02.2022 18:53
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mustafa Ferhat ORAL Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - CFO, Mali Ve İdari İşler Üst Yöneticisi 03.09.2021 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr
Nihal GÜLFİDAN Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - Muhasebe Müdürü 03.09.2021 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr
Ömer EROĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi 23.02.2022 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902662 - 902665




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003862


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HUNER 2,42 9.674.168 % 10,00  
DERHL 5,96 54.476.810 % 9,96  
OYLUM 4,86 4.339.921 % 9,95  
ORCAY 24,36 30.244.192 % 9,93  
DAGHL 13,50 5.359.775 % 9,93  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8111 13,8156 % -0,01  
Euro 15,6771 15,6877 % 0,19  
Sterlin 18,6512 18,7448 % -0,23  
Frank 14,9808 15,0710 % 0,43  
Riyal 3,6713 3,6897 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 1,70  
Altın Gr. 847 847 3,60  
Cumhuriyet 5.628 5.713 -22,00  
Tam 5.603 5.743 -25,45  
Yarım 2.708 2.778 -12,31  
Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 24,56 24,58 0,00  
Gümüş Gr. 10,90 10,92 -0,00  
B. Petrol 94,78 94,78 0,39  
Seans Raporu 18:05
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