***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet Hakan ERDEM Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.02.2024 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200119Cengiz EKİCİ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri 05.06.2023 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTOLUNAY YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 13.9 B,C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırORHAN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 13.9 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA KOPUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiKERİM SİNAN ALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim KomitesiMARC MURAT SAĞMAN Erkek Diğer Finans Sektörü Profesyoneli 25.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye 20.04.2022 - 25.04.2022 Değerlendirildi Hayır Denetimden sorumlu komite, Kurumsal yönetim komitesiMEHMET ÖĞÜTCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.10.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246535BIST