***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTOLUNAY YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 06.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 13.9 B,C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırORHAN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 13.9 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA KOPUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiKERİM SİNAN ALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim KomitesiMARC MURAT SAĞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye 20.04.2022 - 25.04.2022 Değerlendirildi Hayır Denetimden sorumlu komite, Kurumsal yönetim komitesiMEHMET ÖĞÜTCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.10.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248599BIST