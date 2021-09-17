***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMAPA İnşaat ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı% 0,5İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/09/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz ile MAPA İnşaat ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (17.09.2021) Moğolistan'daki İleri Düzey Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında bulunan elektrik ve otomasyon işlerinin anahtar teslim yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 10.750.000 USD'dir.Finansmanı ABD Hükümeti Dış Yardım Kuruluşu MCAM (Millenium Challenge Account - Mongolia) tarafından sağlanan proje kapsamında tüm dizayn, mühendislik, tedarik, montaj ve devreye alma hizmetleri Şirketimiz tarafından yapılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964389BIST