***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.09.2021 21:05
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
YEO - HSY İş Ortaklığı olarak İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin İstanbul Silivri'de inşaası devam eden Seymen Çöp Gazından Enerji Üretimi Tesisinin mekanik, elektrik, otomasyon ve dijitalizasyon işleri için bugün (20.09.2021) 12.600.000 TL tutarında yeni sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964622
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|OYLUM
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|3,76
|61.073.276
|% 9,94
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|11,61
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|GARFA
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|8.485.183
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|KTSKR
|58,45
|5.489.880
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|AVGYO
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|492
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|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
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|1.562
|1.603
|10,38
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|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,30
|0,01
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|Gümüş Gr.
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