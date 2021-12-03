***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.12.2021 19:44
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü arasında bugün (03.12.2021 tarihinde) İTM.380 Referanslı 154 kV Yakakent Trafo Merkezi Yapımı işi için 35.211.000 TL + KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981017
BIST
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|22.928.132
|% 10,00
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|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
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|ISKUR
|550.000,00
|550.000
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|ISATR
|342.861,20
|342.861
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|RALYH
|15,58
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|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
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|SODSN
|32,04
|2.222.043
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|PRKAB
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|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
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|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
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|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
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|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
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|SISE
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|1.234.705.404
|% -0,53
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|ODAS
|1,63
|641.639.953
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|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
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|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
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|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
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|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
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|Satış
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|Dolar
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|Euro
|15,5059
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|Sterlin
|18,1135
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|Frank
|14,8951
|14,9848
|% 0,53
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|Riyal
|3,6493
|3,6676
|% 0,27
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|Alış
|Satış
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|1.783
|1.783
|15,34
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|Altın Gr.
|788
|788
|8,66
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|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
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|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
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|Gümüş.Ons
|22,51
|22,56
|0,15
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|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,09
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|B. Petrol
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|69,66
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