***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.06.2022 10:04
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile bir müşterimiz arasında bugün (29.06.2022) Türkiye'de kurulacak 15MW'lık arazi üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesis edilmesi için proje geliştirme ile tesislerin elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere anahtar teslim olarak kurulması amacıyla, sözleşme bedeli 12.600.000 USD + KDV olan, sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040224
BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:19
|ISSEN
|28,16
|42.259.715
|% 10,00
|
|KOZAL
|183,80
|905.999.400
|% 8,12
|
|MAKIM
|16,47
|264.543.057
|% 8,00
|
|GESAN
|45,34
|184.367.558
|% 7,90
|
|BOBET
|6,53
|16.417.467
|% 6,70
|
|UFUK
|62,20
|770.605
|% -3,86
|
|RTALB
|7,19
|86.590.428
|% -3,62
|
|LIDFA
|11,10
|43.564.159
|% -2,12
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|ULUSE
|209,80
|4.460.086
|% -2,01
|
|KFEIN
|23,08
|8.133.154
|% -1,54
|
|EREGL
|27,40
|693.885.271
|% 0,96
|
|ASELS
|23,22
|444.817.932
|% 1,57
|
|AKBNK
|8,13
|272.824.677
|% 1,37
|
|FROTO
|276,20
|254.876.396
|% 3,45
|
|GARAN
|14,05
|224.239.416
|% 1,08
|
|SISE
|21,44
|965.298.039
|% -0,28
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|DOHOL
|3,53
|138.651.011
|% 1,44
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|KRDMD
|11,32
|379.380.417
|% 0,35
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|AKBNK
|8,13
|272.824.677
|% 1,37
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|ISCTR
|4,46
|141.204.182
|% 1,83
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|13:19
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,7439
|16,7552
|% 0,34
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|Euro
|17,5380
|17,5452
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,1601
|20,2612
|% -0,53
|
|Frank
|17,4075
|17,5123
|% -0,01
|
|Riyal
|4,4501
|4,4724
|% 0,34
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-13,70
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|Altın Gr.
|967
|967
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.449
|6.532
|-58,00
|
|Yarım
|3.156
|3.194
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.596
|-15,00
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|Gümüş.Ons
|19,78
|19,82
|-0,47
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|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,18
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|B. Petrol
|111
|111
|2,20
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