***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.07.2022 09:25
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile bir müşterimiz arasında "İSTAÇ KÖMÜRCÜODA KATI ATIK BERTARAF TESİSİ" projesi kapsamında proses otomasyonu ve IOT çözümleri konulu 775.000 EUR + KDV bedel ile sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045262
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0668
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0617
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5564
En Düşük
17,4475
18:05957,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,51
|Açılış
|: 957,35
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
956,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4827
|17,4903
|% 0,35
|
|Euro
|17,5204
|17,5402
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,6083
|20,7116
|% 0,23
|
|Frank
|17,7160
|17,8227
|% 0,34
|
|Riyal
|4,6472
|4,6705
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-8,23
|
|Altın Gr.
|958
|959
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.536
|6.676
|-28,00
|
|Yarım
|3.185
|3.251
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.625
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,98
|
Seans Raporu
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