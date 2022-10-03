***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.10.2022 19:56
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (İSKEN) arasında Sugözü Termik Santraline Hibrit Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşleri kapsamında bugün (03/10/2022) sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 15.627.250 USD'dir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066864
BIST
18:053.458
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
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|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
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|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
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|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
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|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
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|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
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|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
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|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5658
|18,5759
|% 0,14
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|Euro
|18,5347
|18,5736
|% 1,90
|
|Sterlin
|21,2465
|21,3530
|% 1,47
|
|Frank
|18,8848
|18,9986
|% 1,43
|
|Riyal
|4,9254
|4,9501
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,17
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,58
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.867
|6.969
|96,00
|
|Yarım
|3.346
|3.405
|48,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.703
|24,00
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|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,22
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|B. Petrol
|91,51
|91,51
|2,65
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