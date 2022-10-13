***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.10.2022 09:06
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Atlas Enerji Üretim A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Atlas Enerji Üretim A.Ş arasında İskenderun'daki Termik Elektrik Santrali'nin çatılarına kurulacak çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesis edilmesi için tesislerin elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere anahtar teslim olarak kurulması amacıyla, sözleşme bedeli 815.000 USD+KDV olan sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071445
BIST
10:023.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 73,27
|Açılış
|: 3.585
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3.629
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10:0218,5913
En Yüksek
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|Açılış
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18,5217
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|Önceki Kapanış
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998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler10:02
|PENTA
|440,00
|22.531.470
|% 10,00
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|ARASE
|164,80
|4.684.605
|% 6,80
|
|GESAN
|114,00
|544.659.802
|% 4,78
|
|KOZAA
|30,16
|10.663.490
|% 3,93
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|MEGAP
|4,86
|576.620
|% -3,38
|
|MEGAP
|4,86
|576.620
|% -3,38
|
|DIRIT
|3,17
|32.359
|% -2,76
|
|HUNER
|6,00
|2.161.152
|% -2,76
|
|SISE
|29,00
|1.897.611.730
|% 1,97
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 0,00
|
|TUPRS
|330,60
|1.474.306.139
|% 0,00
|
|SAHOL
|28,64
|1.467.957.630
|% 1,99
|
|TCELL
|23,36
|1.234.957.039
|% 0,00
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,48
|987.545.051
|% 1,29
|
|TSKB
|2,45
|189.579.980
|% 0,00
|
|SISE
|29,00
|1.897.611.730
|% 1,97
|
|GARAN
|21,16
|1.176.035.312
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5807
|18,5913
|% 0,28
|
|Euro
|18,1544
|18,1705
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9577
|21,0628
|% -0,06
|
|Frank
|18,5659
|18,6777
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,08
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,29
|
|Altın Gr.
|997
|997
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.726
|6.801
|11,00
|
|Yarım
|3.277
|3.325
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,10
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|0,29
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