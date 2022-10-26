***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.10.2022 18:10
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tempa Pano Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Tempa Pano Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (26.10.2022), çatı üzeri güneş enerjisi santrali (GES) tesis edilmesi için projelendirme-elektrik-mekanik işler dâhil olmak üzere anahtar teslim 800.000 USD bedelli sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074395
BIST
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|Değişim
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3.990
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|14,30
|747.347
|% 10,00
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|ATLAS
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|AGYO
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|Satış
|%
|
|Dolar
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|18,7387
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|
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|4,9630
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,53
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|Altın Gr.
|994
|994
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.661
|6.730
|-38,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|-0,03
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|Gümüş Gr.
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|11,68
|-0,05
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