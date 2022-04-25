***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.04.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu KomiteKerim Sinan Alçın ( Başkan )Murat Sağman ( Üye )Riskin Erken Saptanması KomitesiKerim Sinan Alçın ( Başkan )Mustafa Kopuk ( Üye )Kurumsal Yönetim KomitesiMurat Sağman ( Başkan )Mustafa Ferhat Oral ( Üye )Nihal Gülfidan( Üye )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023478BIST