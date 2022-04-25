***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.04.2022 15:38
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Kerim Sinan Alçın ( Başkan )
Murat Sağman ( Üye )
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Kerim Sinan Alçın ( Başkan )
Mustafa Kopuk ( Üye )
Kurumsal Yönetim Komitesi
Murat Sağman ( Başkan )
Mustafa Ferhat Oral ( Üye )
Nihal Gülfidan( Üye )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023478
BIST
17:092.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,55
|Açılış
|: 2.471
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|Önceki Kapanış
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2.499
En Düşük
2.428
17:0914,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 14,7700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:0915,8462
En Yüksek
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|Açılış
|: 15,8400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,8150
17:09900,03
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|: -1,71%
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|Açılış
|: 900,03
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|Önceki Kapanış
|: 915,67
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917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler17:04
|DAGI
|3,96
|107.425.016
|% 10,00
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|ACSEL
|39,20
|35.195.880
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|17.974.389
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.051.083
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|DESA
|11,17
|7.208.866
|% -5,02
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SANEL
|5,38
|2.267.402
|% -4,78
|
|THYAO
|39,46
|4.183.396.037
|% -0,70
|
|GARAN
|14,97
|3.335.916.952
|% 5,50
|
|SISE
|17,82
|2.021.415.011
|% -0,06
|
|AKBNK
|9,38
|1.683.676.919
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,12
|1.624.817.399
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,77
|1.185.826.873
|% -1,33
|
|YKBNK
|5,16
|1.558.310.450
|% 1,18
|
|ODAS
|2,53
|752.958.608
|% -0,78
|
|TSKB
|2,00
|565.590.472
|% 2,04
|
|GARAN
|14,97
|3.335.916.952
|% 5,50
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7710
|14,7754
|% 0,22
|
|Euro
|15,8237
|15,8497
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,7576
|18,8517
|% -0,59
|
|Frank
|15,3940
|15,4868
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9273
|3,9470
|% 0,20
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-34,58
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-12,28
|
|Cumhuriyet
|6.010
|6.101
|-91,00
|
|Tam
|5.982
|6.131
|-91,85
|
|Yarım
|2.891
|2.966
|-44,43
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|-22,21
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,25
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,38
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Seans Raporu
17:04
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17:19XU100
Endeks 2, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 38, 015.00 milyon TL de
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17:18DAPGM
Yüzde 9.10 oranında artışla 28.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 187, 104 adet işlem
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17:17GARAN
Yüzde 5.50 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 832, 516 adet işlem
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17:16SAYAS
Yüzde 6.79 oranında artışla 33.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 481 adet işlem
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17:15BMSCH
Yüzde 4.14 oranında artışla 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 284, 874 adet işlem