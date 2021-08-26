***YEOTK* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.08.2021 14:52
***YEOTK******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'nun değerlendirildiği raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960561
BIST
17:381.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:388,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4030
En Düşük
8,3461
17:389,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,8500
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|Önceki Kapanış
|: 9,8500
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9,9105
En Düşük
9,8354
17:38483,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,65
|Açılış
|: 483,53
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.735.513
|% 9,96
|
|DESA
|9,20
|14.788.228
|% 9,92
|
|KTSKR
|62,05
|54.426.665
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.720.049
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.218.913
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.791.679
|% -9,95
|
|BRLSM
|10,95
|800.133.444
|% -9,65
|
|SRVGY
|70,20
|23.517.552
|% -9,65
|
|THYAO
|12,78
|1.515.694.294
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.042.414.343
|% -0,63
|
|BRLSM
|10,95
|800.133.444
|% -9,65
|
|GESAN
|24,62
|587.791.679
|% -9,95
|
|PETKM
|6,12
|464.101.129
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,14
|424.473.313
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|241.198.266
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|359.076.780
|% 0,00
|
|THYAO
|12,78
|1.515.694.294
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.042.414.343
|% -0,63
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3957
|8,3975
|% 0,32
|
|Euro
|9,8870
|9,8932
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4914
|11,5491
|% 0,08
|
|Frank
|9,1102
|9,1651
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2319
|2,2431
|% 0,34
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-1,85
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,71
|70,71
|-0,57
|