***YESIL* *ALGYO* *ALARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.02.2020 08:57
***YESIL******ALGYO******ALARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALARK, ALGYO, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822330
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
0
En Düşük
0
18:056,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0525
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
18:056,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0610
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
18:05328,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,89
|Açılış
|: 328,13
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|4,68
|4.898.676
|% 61,34
|
|DOKTA
|41,04
|903.592
|% 56,80
|
|HUBVC
|34,20
|20.818.502
|% 41,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,66
|3.798.230
|% -4,69
|
|OZBAL
|1,88
|3.868.483
|% -4,07
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|HALKB
|6,25
|292.397.566
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0288
|8,0691
|% 0,73
|
|Frank
|6,4377
|6,4764
|% 1,03
|
|Riyal
|1,6608
|1,6691
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-4,01
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|-1,53
|