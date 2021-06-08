***YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.06.2021 09:09
***YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/06/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940926
BIST
10:321.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
10:328,6020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,5944
10:3210,4770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0278
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4656
10:32524,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,13
|Açılış
|: 524,81
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
524,68
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ATATP
|31,94
|7.556.142
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.848.379
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.748.392
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|ETYAT
|4,02
|2.271.971
|% 6,35
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|YAYLA
|3,93
|3.277.920
|% -7,09
|
|METUR
|21,38
|5.724.587
|% -4,98
|
|LINK
|31,50
|284.671
|% -4,55
|
|OSMEN
|26,36
|497.391
|% -3,73
|
|GARAN
|8,26
|323.867.492
|% -0,36
|
|THYAO
|14,21
|231.506.836
|% -0,49
|
|KOZAL
|126,50
|205.192.291
|% 0,96
|
|SISE
|8,25
|193.173.350
|% 0,73
|
|SASA
|34,58
|155.258.911
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,25
|132.282.147
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,99
|92.684.728
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|323.867.492
|% -0,36
|
|IHLGM
|1,19
|38.171.818
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|193.173.350
|% 0,73
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6004
|8,6020
|% -0,12
|
|Euro
|10,4705
|10,4770
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1433
|12,2042
|% -0,24
|
|Frank
|9,5498
|9,6073
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2904
|2,3019
|% 0,03
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-5,57
|
|Altın Gr.
|525
|526
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,03
|71,03
|-0,44
|