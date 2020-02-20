***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:54
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820290
BIST
12:41118.259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -937,25
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
12:416,0912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
12:416,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
12:41315,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,33
|Açılış
|: 315,13
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|24,26
|4.668.885
|% -0,49
|
|AKGRT
|6,52
|1.662.748
|% -0,76
|
|AKBNK
|7,78
|92.803.047
|% -1,77
|
|AFYON
|6,96
|16.965.355
|% -1,97
|
|ADANA
|9,50
|2.267.016
|% -2,36
|
|ADBGR
|6,70
|369.234
|% -4,29
|
|AGYO
|2,01
|1.840.840
|% -4,29
|
|ADEL
|14,60
|1.194.733
|% -3,95
|
|AKENR
|1,11
|10.852.826
|% -3,48
|
|AKCNS
|9,85
|970.035
|% -2,96
|
|AKBNK
|7,78
|92.803.047
|% -1,77
|
|ALARK
|6,02
|26.811.609
|% 0,50
|
|ALCTL
|20,70
|22.810.759
|% -7,17
|
|AFYON
|6,96
|16.965.355
|% -1,97
|
|AKENR
|1,11
|10.852.826
|% -3,48
|
|AKBNK
|7,78
|92.803.047
|% -1,77
|
|AKENR
|1,11
|10.852.826
|% -3,48
|
|ALARK
|6,02
|26.811.609
|% 0,50
|
|AFYON
|6,96
|16.965.355
|% -1,97
|
|ADNAC
|2,01
|2.265.574
|% -2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8428
|7,8822
|% 0,05
|
|Frank
|6,1731
|6,2103
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6185
|1,6267
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-3,00
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.118
|8,00
|
|Tam
|2.079
|2.131
|11,23
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|5,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,16
|59,16
|0,04
|