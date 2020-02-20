***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:21
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820448
BIST
16:56116.101
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -3.094,87
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:566,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:566,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
16:56316,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,36
|Açılış
|: 316,82
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.376.941
|% 19,87
|
|QNBFL
|144,00
|8.148.627
|% 9,09
|
|HATEK
|9,27
|38.343.462
|% 8,29
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|YBTAS
|4.700,00
|606.549
|% 4,47
|
|TSPOR
|6,23
|778.137.961
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,14
|903.040.848
|% -19,49
|
|VERTU
|5,41
|37.906.282
|% -18,03
|
|FENER
|16,35
|824.123.777
|% -15,90
|
|VKING
|2,83
|4.093.373
|% -13,98
|
|ASELS
|28,48
|1.514.900.554
|% -4,37
|
|THYAO
|14,50
|1.332.009.613
|% -2,68
|
|BJKAS
|3,08
|1.185.531.594
|% -12,50
|
|GSRAY
|3,14
|903.040.848
|% -19,49
|
|FENER
|16,35
|824.123.777
|% -15,90
|
|BJKAS
|3,08
|1.185.531.594
|% -12,50
|
|CEMAS
|1,25
|368.259.286
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,14
|903.040.848
|% -19,49
|
|EKGYO
|1,51
|337.693.474
|% -6,79
|
|IHLGM
|1,20
|238.474.214
|% -7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8278
|7,8670
|% -0,15
|
|Frank
|6,1792
|6,2165
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,71
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|24,32
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,76
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,18
|
Seans Raporu
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