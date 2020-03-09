***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 10:25
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825260
BIST
10:19106.321
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -3.279,53
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
105.631
10:196,1452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0576
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:197,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,1639
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:19331,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,71
|Açılış
|: 331,43
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|2.103.681
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,67
|18.473.140
|% 10,80
|
|OYAYO
|8,27
|2.371.375
|% 6,44
|
|DYOBY
|5,54
|5.343.778
|% 5,93
|
|TIRE
|6,00
|841.414
|% -9,77
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|TGSAS
|4,97
|580.187
|% -8,13
|
|TBORG
|13,78
|8.764
|% -8,13
|
|ALCTL
|20,88
|2.768.192
|% -8,10
|
|THYAO
|10,77
|128.704.357
|% -3,32
|
|ASELS
|29,14
|70.741.594
|% -2,35
|
|PETKM
|3,50
|36.938.151
|% -1,13
|
|ODAS
|2,02
|35.622.538
|% -2,42
|
|GARAN
|9,69
|33.096.490
|% -3,39
|
|ODAS
|2,02
|35.622.538
|% -2,42
|
|EKGYO
|1,40
|22.355.507
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,34
|19.973.676
|% 3,08
|
|KARSN
|1,83
|25.479.935
|% -1,08
|
|THYAO
|10,77
|128.704.357
|% -3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0477
|8,0881
|% 1,74
|
|Frank
|6,6381
|6,6781
|% 2,79
|
|Riyal
|1,6328
|1,6410
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|6,03
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|33,95
|33,95
|-11,32
|
Seans Raporu
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