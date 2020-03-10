***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:43
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826169
BIST
15:38103.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 285,82
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
103.726
15:386,1277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0191
|Açılış
|: 6,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:386,9758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0540
|Açılış
|: 6,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:38327,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -3,99
|Açılış
|: 327,83
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|3.802.054
|% 14,73
|
|DOKTA
|24,90
|11.123.123
|% 12,16
|
|HATEK
|8,80
|18.356.265
|% 12,10
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|OYAYO
|5,62
|846.091
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,78
|4.111.130
|% -8,72
|
|OZKGY
|2,53
|24.686.371
|% -6,99
|
|OZKGY
|2,53
|24.686.371
|% -6,99
|
|TGSAS
|4,30
|2.977.352
|% -6,52
|
|THYAO
|10,61
|709.976.520
|% 2,22
|
|ASELS
|27,80
|612.774.330
|% 0,14
|
|GARAN
|9,51
|407.485.052
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,36
|322.574.836
|% 3,06
|
|ODAS
|1,85
|183.517.832
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,36
|322.574.836
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,26
|140.412.870
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|183.517.832
|% -1,07
|
|KARSN
|1,64
|112.419.683
|% -1,20
|
|THYAO
|10,61
|709.976.520
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9577
|7,9976
|% -0,97
|
|Frank
|6,5520
|6,5915
|% -0,90
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,46
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|-9,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-6,30
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-3,05
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,37
|37,37
|3,01
|