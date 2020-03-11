***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:34
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826988
BIST
15:1499.880
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.182,15
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:146,1704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,1740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:147,0051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0575
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0089
En Düşük
6,9390
15:14330,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,39
|Açılış
|: 330,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,37
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.115.586
|% 19,79
|
|ECILC
|3,97
|201.486.400
|% 19,22
|
|DEVA
|9,78
|135.254.027
|% 17,97
|
|SELEC
|7,13
|88.943.001
|% 15,93
|
|ECZYT
|10,55
|88.070.768
|% 14,80
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,00
|259.968.482
|% -16,14
|
|OYAYO
|4,78
|670.471
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|10.805.890
|% -14,94
|
|LUKSK
|7,10
|675.722
|% -14,87
|
|ASELS
|25,36
|796.897.194
|% -2,08
|
|THYAO
|9,59
|568.624.757
|% -3,81
|
|GARAN
|9,42
|354.546.645
|% 0,75
|
|TSPOR
|4,00
|259.968.482
|% -16,14
|
|GSRAY
|2,25
|216.554.729
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,09
|142.373.711
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,87
|115.864.725
|% -13,00
|
|ODAS
|1,55
|183.181.563
|% -9,88
|
|ADESE
|1,27
|128.183.657
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,25
|216.554.729
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9622
|8,0021
|% 0,44
|
|Frank
|6,5812
|6,6209
|% 0,89
|
|Riyal
|1,6408
|1,6490
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|17,97
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.184
|2.238
|28,54
|
|Yarım
|1.055
|1.083
|13,81
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-0,94
|