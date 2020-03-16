***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:50
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829137
BIST
10:3991.083
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -4.521,85
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
10:396,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
10:397,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0692
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1164
En Düşük
6,9931
10:39313,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,31
|Açılış
|: 313,69
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|RTALB
|2,92
|17.452.823
|% 6,96
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|VKING
|3,81
|799.063
|% 6,72
|
|KUYAS
|1,13
|1.824.887
|% 6,60
|
|BRKSN
|2,16
|315.287
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|ASELS
|23,94
|140.635.437
|% -5,97
|
|THYAO
|8,57
|104.820.059
|% -6,24
|
|GARAN
|8,50
|93.727.198
|% -5,66
|
|ECILC
|4,16
|61.220.867
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,13
|45.892.912
|% -3,62
|
|IHLGM
|0,89
|21.885.821
|% -6,32
|
|ODAS
|1,30
|29.649.856
|% -5,80
|
|YKBNK
|2,13
|45.892.912
|% -3,62
|
|KRDMD
|1,97
|33.835.680
|% -4,37
|
|EKGYO
|1,15
|17.269.338
|% -4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8275
|7,8668
|% 1,03
|
|Frank
|6,6982
|6,7385
|% 1,09
|
|Riyal
|1,6897
|1,6982
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.534
|3,60
|
|Altın Gr.
|314
|314
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,23
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|31,81
|31,81
|-2,04
|