***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 10:02
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836300
BIST
09:5592.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 99,88
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
92.482
En Düşük
92.482
09:556,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7774
En Düşük
6,7523
09:557,3796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
09:55359,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,47
|Açılış
|: 359,07
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
359,94
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|720.476
|% 10,00
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,64
|129.938
|% 9,09
|
|METAL
|0,96
|157.876
|% 9,09
|
|AYCES
|14,93
|153.271
|% -9,95
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|ERSU
|2,95
|170.569
|% -7,52
|
|ALCAR
|43,74
|10.976.234
|% 0,00
|
|TTRAK
|43,40
|10.251.236
|% 0,00
|
|PGSUS
|41,00
|4.588.351
|% 1,79
|
|THYAO
|9,53
|4.525.902
|% 0,00
|
|GARAN
|7,79
|4.397.182
|% -0,26
|
|OZGYO
|1,25
|2.465.311
|% 5,93
|
|YKBNK
|1,89
|2.056.031
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|2.961.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,19
|842.338
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|668.820
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3108
|8,3525
|% -0,11
|
|Frank
|6,9378
|6,9796
|% -0,14
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|358
|359
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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