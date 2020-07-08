***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 14:12
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856817
BIST
13:59119.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 353,91
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:596,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:597,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:59397,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,95
|Açılış
|: 397,92
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.047.828
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.456
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.183.306
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.111.402
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,88
|8.232.001
|% -7,58
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|76.246.515
|% -5,95
|
|SONME
|8,76
|17.143.038
|% -5,30
|
|DOGUB
|3,14
|5.389.472
|% -4,56
|
|EKGYO
|2,31
|1.829.699.952
|% 3,12
|
|SISE
|6,51
|1.191.809.243
|% 0,31
|
|GARAN
|8,22
|853.643.555
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|847.572.954
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,39
|743.388.650
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,31
|1.829.699.952
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|377.419.147
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|847.572.954
|% -0,68
|
|SISE
|6,51
|1.191.809.243
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,39
|743.388.650
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5792
|8,6222
|% 0,01
|
|Frank
|7,2613
|7,3050
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,95
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,02
|