***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:59
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858918
BIST
15:37112.915
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -2.878,70
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
15:376,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
15:377,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
15:37399,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,63
|Açılış
|: 399,57
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|22.653.919
|% 10,00
|
|QNBFB
|44,48
|18.381.862
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|47.745.060
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.222.150
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|14.131.239
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.816.900
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|50.843.616
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|6.581.989
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.645.529
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,05
|1.210.392.724
|% -5,09
|
|GARAN
|7,74
|883.494.661
|% -2,15
|
|TRKCM
|4,55
|864.194.393
|% -1,73
|
|SISE
|6,18
|844.711.029
|% -3,13
|
|THYAO
|11,52
|680.926.451
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,05
|1.210.392.724
|% -5,09
|
|TRKCM
|4,55
|864.194.393
|% -1,73
|
|ZOREN
|2,42
|456.151.687
|% -3,97
|
|IHLGM
|1,58
|285.251.913
|% -5,95
|
|KRDMD
|2,95
|510.352.836
|% -4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6249
|8,6682
|% -0,01
|
|Frank
|7,2587
|7,3024
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|6,50
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,00
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,30
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,50
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|-0,52
|
Seans Raporu
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15:48KRGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2269, 57 kaybederek (% -2.12 ) 104, 953