***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2020 16:59
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860539
BIST
17:06119.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 755,30
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:066,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:067,8354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:06400,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,40
|Açılış
|: 400,52
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.622.658
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.897.428
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.497.699
|% -9,87
|
|DITAS
|30,16
|4.442.753
|% -7,71
|
|ASUZU
|16,41
|150.474.990
|% -7,55
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,31
|1.068.279.364
|% 0,87
|
|SISE
|6,44
|983.262.146
|% 3,87
|
|GUSGR
|5,46
|878.182.274
|% 9,86
|
|ASELS
|33,02
|707.768.136
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,82
|689.038.387
|% 5,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.068.279.364
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,82
|689.038.387
|% 5,81
|
|GUSGR
|5,46
|878.182.274
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.592.837
|% 9,61
|
|SISE
|6,44
|983.262.146
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6313
|8,6746
|% 0,47
|
|Frank
|7,2691
|7,3128
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|4,34
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.623
|23,40
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,00
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,80
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,27
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