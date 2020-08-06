YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.855.913
|% 9,98
|KLGYO
|8,71
|37.521.161
|% 9,97
|RAYSG
|6,19
|19.399.133
|% 9,95
|GLRYH
|16,58
|51.322.719
|% 9,95
|CRDFA
|5,88
|55.137.600
|% 9,91
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5403
|9,5881
|% 3,55
|Frank
|7,9676
|8,0156
|% 3,13
|Riyal
|1,9323
|1,9420
|% 3,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|23,41
|Altın Gr.
|482
|482
|19,82
|Cumhuriyet
|3.197
|3.318
|223,70
|Tam
|3.293
|3.434
|249,80
|Yarım
|1.598
|1.664
|109,80
|Çeyrek
|802
|837
|58,70
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|1,33
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
Seans Raporu
- 16:42DENCM Yüzde -7.69 oranında düşüşle 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 898 adet işlem
- 16:41AKSGY Yüzde -8.31 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 257 adet işlem
- 16:40EGGUB Yüzde -8.18 oranında düşüşle 87.05 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 385 adet işlem
- 16:39YKGYO Yüzde -9.71 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 082, 658 adet işlem
- 16:38GENTS Yüzde -6.72 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 854 adet işlem