***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:00
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890456
BIST
10:121.310
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -18,56
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.309
10:127,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:129,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:12448,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,45
|Açılış
|: 448,10
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:11
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|13.407.046
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|SAFKR
|15,19
|16.049.330
|% 9,52
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|KLMSN
|19,19
|1.081.146
|% -7,38
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|POLTK
|335,00
|138.690
|% -6,42
|
|GARAN
|9,00
|144.610.296
|% -1,96
|
|PETKM
|4,19
|120.363.460
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,16
|115.116.383
|% -0,46
|
|KRDMD
|5,11
|85.796.502
|% -0,97
|
|TUPRS
|92,10
|83.556.465
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,16
|115.116.383
|% -0,46
|
|TEKTU
|2,04
|78.193.544
|% 2,51
|
|ITTFH
|2,40
|77.954.354
|% 1,69
|
|TSKB
|2,28
|67.137.831
|% -5,39
|
|PETKM
|4,19
|120.363.460
|% -0,95
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8340
|7,8397
|% 0,33
|
|Euro
|9,3717
|9,3862
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,4356
|10,4879
|% 0,75
|
|Frank
|8,6517
|8,7038
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0857
|2,0962
|% 0,41
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-9,62
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,25
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,86
|