***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 10:34
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892604
BIST
11:241.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:247,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8691
En Düşük
7,8188
11:249,5200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0679
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5272
En Düşük
9,4454
11:24463,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 463,52
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:22
|EUKYO
|4,07
|2.790.012
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|3.679.034
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|KRVGD
|14,47
|91.157.281
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|56.319.383
|% -5,63
|
|SELEC
|17,23
|336.642.666
|% -4,17
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|IZMDC
|16,56
|14.436.071
|% -3,72
|
|KRDMD
|5,29
|879.639.869
|% 3,93
|
|SISE
|7,15
|723.202.447
|% 1,71
|
|PETKM
|4,80
|715.451.001
|% 1,27
|
|ODAS
|3,78
|487.332.955
|% 2,16
|
|GARAN
|9,32
|422.036.530
|% 0,43
|
|KRDMD
|5,29
|879.639.869
|% 3,93
|
|PETKM
|4,80
|715.451.001
|% 1,27
|
|ODAS
|3,78
|487.332.955
|% 2,16
|
|DOHOL
|3,04
|344.193.000
|% -2,56
|
|SISE
|7,15
|723.202.447
|% 1,71
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8626
|7,8692
|% 0,57
|
|Euro
|9,5217
|9,5307
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,4225
|10,4748
|% -0,20
|
|Frank
|8,7930
|8,8460
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0868
|2,0972
|% 0,42
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,59
|
|Altın Gr.
|463
|464
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|49,09
|49,09
|0,23
|
Seans Raporu
11:22
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11:38SARKY
Yüzde 5.42 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 377, 776 adet işlem
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11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 87 artarak (% 0.26 ) 1, 499
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11:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SISE, TRKCM
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11:37XU100
Endeks 1, 354 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 7, 852.00 milyon TL de
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11:36DOKTA
Yüzde 6.23 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 486 adet işlem