***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 10:06
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892740
BIST
10:291.355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:297,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9394
En Düşük
7,8772
10:299,6328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:29467,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,00
|Açılış
|: 467,83
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DITAS
|38,72
|4.307.910
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.514.987
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,11
|5.667.511
|% -6,80
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|ADESE
|2,67
|11.707.329
|% -4,64
|
|ETILR
|4,00
|50.820
|% -4,31
|
|SISE
|7,22
|733.853.967
|% 0,84
|
|PETKM
|4,80
|306.079.980
|% 1,69
|
|GARAN
|9,46
|297.356.341
|% -0,42
|
|ODAS
|3,76
|294.248.252
|% -3,09
|
|ASELS
|17,37
|178.676.392
|% -1,47
|
|SISE
|7,22
|733.853.967
|% 0,84
|
|ODAS
|3,76
|294.248.252
|% -3,09
|
|SKBNK
|1,43
|93.282.130
|% 0,00
|
|PETKM
|4,80
|306.079.980
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,79
|100.255.695
|% -0,56
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9334
|7,9386
|% 0,61
|
|Euro
|9,6278
|9,6328
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,5368
|10,5896
|% 0,70
|
|Frank
|8,9158
|8,9696
|% 0,59
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 0,54
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,64
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,30
|