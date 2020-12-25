***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2020 10:33
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894897
BIST
10:531.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.435
En Düşük
1.429
10:537,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,5937
En Düşük
7,5563
10:539,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,2581
En Düşük
9,2218
10:53457,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 457,80
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
457,09
BIST En Aktif Hisseler10:53
|KARTN
|94,05
|29.673.446
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|18.249.579
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|58.938
|% 10,00
|
|DARDL
|35,24
|1.725.456
|% 9,99
|
|BRYAT
|558,30
|39.750.151
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|88.143.471
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
|
|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
|
|EMKEL
|6,00
|12.294.538
|% -8,68
|
|GUBRF
|65,75
|846.028.466
|% 5,28
|
|KOZAL
|93,95
|617.481.861
|% 2,79
|
|KOZAA
|15,81
|382.797.774
|% 0,32
|
|SISE
|7,24
|355.000.463
|% 1,12
|
|ECILC
|8,27
|304.198.167
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,51
|91.945.400
|% 0,67
|
|SISE
|7,24
|355.000.463
|% 1,12
|
|ODAS
|3,89
|161.819.472
|% -1,77
|
|TSKB
|1,83
|69.056.987
|% -1,08
|
|ECILC
|8,27
|304.198.167
|% 4,29
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2407
|9,2439
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2434
|10,2948
|% 0,32
|
|Frank
|8,4810
|8,5320
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0122
|2,0223
|% 0,09
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
10:53
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11:04LINK
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11:03XU030
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11:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, TRKCM, SODA
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11:03XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 5, 552.00 milyon TL de
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