***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2021 10:29
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901453
BIST
11:171.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.540
11:177,4576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:179,0751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0244
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:17444,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,98
|Açılış
|: 444,98
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:16
|RODRG
|17,39
|7.804.452
|% 9,99
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|28.005.956
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,64
|10.188.257
|% -7,38
|
|KONYA
|1.233,90
|145.174.970
|% -6,83
|
|SISE
|7,46
|628.470.170
|% 2,19
|
|GARAN
|10,58
|469.327.305
|% 0,76
|
|TSKB
|1,88
|397.494.510
|% 3,87
|
|KOZAL
|121,70
|379.733.196
|% 1,33
|
|KARSN
|3,80
|368.837.351
|% 2,70
|
|TSKB
|1,88
|397.494.510
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,49
|258.876.803
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,63
|159.151.375
|% 0,00
|
|KARSN
|3,80
|368.837.351
|% 2,70
|
|SISE
|7,46
|628.470.170
|% 2,19
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4540
|7,4570
|% -0,36
|
|Euro
|9,0684
|9,0762
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0746
|10,1251
|% -0,15
|
|Frank
|8,3432
|8,3934
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9819
|1,9918
|% -0,35
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|12,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|
Seans Raporu
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