***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 10:02
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901697
BIST
11:191.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,97
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
11:197,4353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:199,0751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0289
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:19444,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,71
|Açılış
|: 444,30
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:16
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|110.472.947
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,08
|126.809.310
|% -6,20
|
|RODRG
|16,42
|8.887.488
|% -5,58
|
|SISE
|7,78
|865.407.578
|% 1,83
|
|THYAO
|13,10
|585.003.081
|% 1,87
|
|PETKM
|5,27
|416.229.060
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,48
|394.478.676
|% 1,22
|
|TCELL
|17,04
|349.557.351
|% 2,10
|
|TSKB
|1,92
|313.908.144
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|394.478.676
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|865.407.578
|% 1,83
|
|PETKM
|5,27
|416.229.060
|% -0,38
|
|ZOREN
|3,01
|143.172.699
|% 1,69
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4296
|7,4352
|% -0,26
|
|Euro
|9,0624
|9,0736
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,1431
|10,1939
|% -0,14
|
|Frank
|8,3573
|8,4076
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% -0,23
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|0,55
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|57,06
|57,06
|0,48
|
Seans Raporu
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