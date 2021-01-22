***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 11:12
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903852
BIST
11:241.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -14,27
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:247,4190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0511
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
11:249,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0663
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
11:24444,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,59
|Açılış
|: 444,75
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.251.767
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|45.653.129
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.597.725
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YESIL
|204,40
|11.025.876
|% -4,97
|
|OYAYO
|10,00
|5.808.594
|% -4,94
|
|EMNIS
|36,00
|305.784
|% -4,91
|
|SRVGY
|97,60
|13.786.527
|% -4,78
|
|PKENT
|1.501,00
|2.345.985
|% -4,78
|
|GARAN
|9,82
|511.277.027
|% -2,00
|
|KARSN
|4,76
|508.385.439
|% 4,62
|
|EKGYO
|2,49
|372.357.661
|% -0,80
|
|KRDMD
|6,95
|342.060.184
|% -2,11
|
|SISE
|7,76
|324.355.587
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,49
|372.357.661
|% -0,80
|
|KARSN
|4,76
|508.385.439
|% 4,62
|
|TSKB
|1,96
|181.211.251
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,58
|121.370.982
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,46
|106.698.067
|% 0,00
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4150
|7,4190
|% 0,69
|
|Euro
|9,0352
|9,0416
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,1231
|10,1739
|% 0,32
|
|Frank
|8,3590
|8,4093
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% 0,92
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-9,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,83
|