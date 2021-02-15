***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 10:28
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909559
BIST
12:121.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,89
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.556
En Düşük
1.547
12:126,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0565
|Açılış
|: 6,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:128,4779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:12408,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -3,96
|Açılış
|: 407,98
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:10
|VAKFN
|12,32
|11.594.643
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.507.150
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,10
|1.230.719.992
|% -0,07
|
|SASA
|37,12
|1.147.478.325
|% 7,84
|
|THYAO
|12,38
|766.529.074
|% 3,17
|
|SISE
|7,76
|326.722.743
|% 0,91
|
|PETKM
|5,01
|308.618.446
|% 0,60
|
|SKBNK
|1,45
|127.111.756
|% 0,69
|
|GSDHO
|2,78
|237.641.250
|% 2,96
|
|ALBRK
|2,29
|167.044.546
|% 2,23
|
|THYAO
|12,38
|766.529.074
|% 3,17
|
|PETKM
|5,01
|308.618.446
|% 0,60
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9751
|6,9770
|% -0,83
|
|Euro
|8,4694
|8,4769
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6657
|9,7142
|% -0,52
|
|Frank
|7,7985
|7,8454
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% -0,85
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,41
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-21,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,92
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-10,61
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,73
|