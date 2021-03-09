***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 11:32
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916470
BIST
12:591.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 19,66
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
12:597,6233
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -0,1291
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6201
12:599,0853
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1107
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0758
12:59417,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,83
|Açılış
|: 417,49
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler12:59
|TRILC
|13,31
|114.080
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|800.153
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.585.068
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.101.656
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.151.239
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.341.527
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|797.903
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,58
|117.185.081
|% -8,40
|
|NIBAS
|28,50
|37.890.751
|% -7,59
|
|SODSN
|37,20
|219.429
|% -6,72
|
|THYAO
|15,07
|1.155.687.635
|% 2,87
|
|GARAN
|9,13
|1.101.928.331
|% 1,44
|
|PETKM
|6,22
|627.928.142
|% -0,16
|
|BIMAS
|69,40
|551.025.678
|% 3,81
|
|SISE
|7,68
|433.867.947
|% 1,19
|
|GARAN
|9,13
|1.101.928.331
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,41
|276.351.164
|% 1,69
|
|PETKM
|6,22
|627.928.142
|% -0,16
|
|THYAO
|15,07
|1.155.687.635
|% 2,87
|
|AKBNK
|6,23
|352.739.866
|% 1,80
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6203
|7,6233
|% -1,67
|
|Euro
|9,0778
|9,0853
|% -1,20
|
|Sterlin
|10,5636
|10,6166
|% -0,94
|
|Frank
|8,1392
|8,1882
|% -1,15
|
|Riyal
|2,0266
|2,0367
|% -1,47
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|22,62
|
|Altın Gr.
|418
|419
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|5,00
|
|Tam
|2.768
|2.840
|5,33
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|2,58
|
|Çeyrek
|671
|687
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,48
|