***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 10:05
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925988
BIST
12:131.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,41
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:138,1432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:139,6916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0251
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:13457,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,89
|Açılış
|: 457,36
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TUREX
|14,52
|191.751
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.814.271
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|376.934
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|132.161.023
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.403.119
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.435.202
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,30
|21.345.628
|% -6,11
|
|BJKAS
|10,87
|517.230.808
|% 6,88
|
|EREGL
|16,09
|462.157.441
|% 1,58
|
|JANTS
|889,00
|307.263.400
|% 4,59
|
|KRDMD
|7,43
|260.479.163
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,85
|216.986.404
|% 7,95
|
|ITTFH
|2,85
|216.986.404
|% 7,95
|
|DOHOL
|3,27
|170.351.746
|% -2,68
|
|EKGYO
|1,92
|95.924.176
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|185.178.354
|% 4,30
|
|BJKAS
|10,87
|517.230.808
|% 6,88
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1365
|8,1432
|% 0,13
|
|Euro
|9,6801
|9,6916
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1311
|11,1869
|% -0,09
|
|Frank
|8,7637
|8,8165
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1652
|2,1760
|% 0,11
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,23
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|-26,09
|
|Yarım
|1.453
|1.490
|-12,62
|
|Çeyrek
|729
|745
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,23
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,25
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28SILVR
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 336, 209 adet işlem
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 24 kaybederek (% -0.57 ) 1, 443
-
12:27XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 5, 373.00 milyon TL de
-
12:25GARFA
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 574 adet işlem
-
12:22XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 5, 202.00 milyon TL de