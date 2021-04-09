***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:20
***YESIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YESIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YESIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926076
BIST
14:581.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -24,43
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:588,1532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:589,6987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:58457,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,89
|Açılış
|: 457,40
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:56
|TUREX
|14,52
|267.720
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|501.964
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|42.257.457
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.941.510
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.219.074
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|163.649.938
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|17.434.233
|% -9,43
|
|EREGL
|16,17
|795.731.288
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,27
|692.272.120
|% -2,15
|
|BJKAS
|10,82
|676.223.396
|% 6,39
|
|GARAN
|6,68
|496.194.817
|% -1,18
|
|JANTS
|838,70
|475.288.365
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,89
|297.615.555
|% -2,07
|
|TSKB
|1,35
|210.723.963
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,21
|401.575.841
|% -4,46
|
|YKBNK
|2,12
|239.139.806
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,80
|273.127.306
|% 6,06
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1495
|8,1515
|% 0,23
|
|Euro
|9,6936
|9,6996
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,1543
|11,2102
|% 0,12
|
|Frank
|8,7765
|8,8294
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,23
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-11,30
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-20,00
|
|Tam
|3.009
|3.085
|-21,74
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-10,51
|
|Çeyrek
|730
|746
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|-0,17
|